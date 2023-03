Capo, spacciava hashish malgrado avesse il braccialetto elettronico: 19enne arrestato dai vigili urbani

Spacciava hashish al Capo nonostante fosse sottoposto a provvedimento di sorveglianza tramite braccialetto elettronico. La polizia municipale lo ha colto in flagranza di reato e lo ha arrestato: in manette è finito così un 19enne con precedenti per rapina a mano armata.

Qualche giorno prima, il giovane era stato denunciato assieme alla madre (di 47 anni), perché gestiva una centrale di spaccio nel quartiere Capo. La perquisizione domiciliare ha, inoltre, consentito agli agenti dell'unità di polizia giudiziaria, dei nuclei di vigilanza trasporto pubblico e polizia stradale di rinvenire e sequestrare 45 dosi di hashish già confezionate e pronte alla vendita, nonché la strumentazione utilizzata per impacchettare la droga. L'arresto del giovane è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

"In questo particolare periodo, nel quale la parte sana della città sta combattendo, grazie all’azione delle forze dell’ordine e della magistratura, la difficile battaglia contro lo spaccio di stupefacenti - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - tengo a esprimere il mio plauso e ringraziamento al corpo della polizia municipale e, in particolare, alla sua unità di polizia giudiziaria, per questa operazione nel quartiere Capo. Interventi come questo dimostrano come anche la polizia municipale sia pronta a fare la sua parte per rafforzare il rispetto della legalità e il controllo del territorio nella nostra città".