Il sito del Comune sotto attacco informatico, Lagalla tranquillizza i palermitani

Da circa una settimana molti siti italiani della pubblica amministrazione (tra cui quello del Comune di Palermo) e di aziende private sono oggetto di attacchi DDos (Distributed denial of service) ad opera del gruppo filorusso NoName57(16). Queste tipologie di attacchi prevedono un massimo e simultaneo invio di richieste ai siti presi di mira causando un enorme sovraccarico sui server che di fatto impedisce ai legittimi utenti l’accesso. Anche il sito del Comune di Palermo è stato preso di mira dallo scorso giovedì e da ieri risulta indisponibile.

Il sindaco Roberto Lagalla tranquillizza i cittadini, confermando che tutti i servizi restano disponibili ed i dati integri: "E' come se - ha detto - migliaia di persone volessero accedere a sportelli di servizio nello stesso momento, ingolfando gli ingressi senza riuscire comunque ad entrare dentro gli uffici".

Così Giovanna Gaballo, presidente della Sispi: "Stiamo costantemente operando con i tecnici Sispi, che fino ad oggi sono riusciti a garantire tutti i servizi, in stretto contatto con il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della polizia postale, per monitorare la situazione e porre in essere ogni azione a tutela dei sistemi".

Queste invece le dichiarazioni dell’assessore all’Innovazione digitale e rapporti con Sispi, Antonella Tirrito: "Un ringraziamento per il lavoro svolto in queste ore va rivolto anche al Centro nazionale anticrimine Informatico per la preziosa collaborazione e con il quale vengono condivise informazioni utili per contenere il fenomeno in corso a livello nazionale".