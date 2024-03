Vandali in azione in una scuola a Bagheria. Ad essere preso di mira è stato il plesso Sacerdote Francesco Castronovo di via Libertà della direzione didattica I circolo Bagnera. Dopo essersi intrufolati nei locali, i vandali hanno distrutto due telecamere (ne restano attive altre due) e imbrattato i muri con vernici e colori, mandando in frantumi anche diversi vetri.

Già nei giorni scorsi si era registrato un tentativo di intrusione nei locali dell'istituto scolastico, denunciato dalla dirigente Caterina Oliveri, e gli investigatori avevano già acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza

Sul posto stamani, oltre gli agenti della Scientifica per i rilievi, l'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Provvidenza Tripoli, e i tecnici del Comune. Una ditta, individuata dall'amministrazione comunale, sta effettuando un sopralluogo per l'installazione nelle prossime ore di un nuovo sistema di allarme.