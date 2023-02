Nuova tegola sul traffico palermitano, scavi Amap in oltre 300 strade del centro

Una nuova incognita entro un mese si aggiungerà al rebus traffico davanti al quale si trovano quotidianamente gli automobilisti palermitani. Sono pronti a partire infatti scavi in un'ampia fetta del centro città per lavori di manutenzione straordinaria dell'Amap nella sottorete 4 Politeama. A stabilirlo è un'ordinanza del Comune firmata dal capo area della Mobilità Sergio Maneri. Saranno coinvolte in tre distinte fasi oltre 300 diverse strade tra cui anche via Libertà, via Ruggero Settimo, via Mariano Stabile, corso Finocchiaro Aprile, corso Calatafimi e tantissimi altri snodi cruciali della circolazione veicolare (nella gallery sotto l'elenco completo delle vie).

Quando partiranno e quanto dureranno i lavori

Gli interventi dovranno iniziare non oltre 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza datata 17 febbraio 2023. Lo stesso provvedimento del Comune avrà validità per un anno dal via alle opere. In altre parole, le maestranze dell'acquedotto sono attese per strada entro la fine di marzo. Dall'Amap fanno sapere che "i lavori riguardanti la fase 1 saranno avviati entro 15-20 giorni e dureranno un massimo di quattro mesi. In continuità, al termine della fase 1, si avvierà la fase 2".

Come saranno eseguiti gli scavi

L'ordinanza prevede che l'Amap dovrà eseguire i lavori "impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale". Previsti anche l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti coinvolti, con rimozione coatta h24; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi; la contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di un percorso pedonale protetto.

Gli interventi, recita ancora l'atto amministrativo, "potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito".

Si stabilisce inoltre che i lavori "dovranno essere eseguiti in tre fasi distinte e pertanto non si potrà avviare la fase successiva senza aver terminato la fase precedente". E infine che "l'Amap dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal rup Marco Ciralli nel verbale di interferenze" con le opere per le nuove linee del tram. Ovvero si dovranno evitare sovrapposizioni tra gli scavi dell'azienda partecipata e i rilievi per la realizzazione delle future tratte della rete tranviaria.

Cosa succede alle linee dei bus

La manutenzione straordinaria della sottorete idrica potrebbe avere ripercussioni anche sugli itinerari dei bus. L'Amap, prima di far partire le opere, dovrà inviare la comunicazione oltre che al Comune e alla polizia municipale, anche all'Amat "perché - si legge ancora nell'ordinanza - provveda a modificare, ove necessario, i percorsi delle linee di trasporto pubblico".