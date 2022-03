Sanità, la richiesta per i precari Covid: "Prorogare contratti e avviare stabilizzazioni"

Prorogare fino a fine anno i contratti di tutto il personale assunto per l’emergenza Covid e avviare iniziative per la stabilizzazione dei precari. La Fials Sicilia scrive al governo nazionale lanciando l’allarme sulla tenuta del sistema sanitario se questo personale dovesse venire meno.

“Con la fine dell’emergenza covid prevista per il 31 marzo - scrive il segretario regionale Sandro Idonea - il personale assunto per far fronte alla pandemia con fondi specificamente dedicati, dovrebbe cessare il rapporto di lavoro con le Aziende sanitarie. Ne conseguirebbe una grave situazione emergenziale, sia in conseguenza del perdurare della pandemia, se pure in forma meno preoccupante, sia per la ripresa dell’attività sanitaria routinaria, fortemente limitata negli ultimi due anni”.

E in una nota al ministro della Salute, Roberto Speranza, la Fials ricorda che "il sistema sanitario negli ultimi anni ha portato alla fuoriuscita di oltre 50 mila unità di personale, non adeguatamente bilanciate da assunzioni dall’esterno".

Per questo motivo ribadisce la necessità di "prorogare fino a fine anno i contratti del personale assunto per l’emergenza e di estendere a tutte le categorie professionali del diritto alle procedure di stabilizzazione, atteso che il sistema sanitario, per funzionare, ha bisogno di un apporto multiprofessionale e che sarebbe assurdo disperdere le competenze maturate dai giovani assunti in questi mesi per procedere a nuovi reclutamenti, che dovrebbero acquisire la necessaria esperienza, con il rischio di paralizzare la macchina organizzativa”. La Fials ricorda che la riforma della sanità del territorio, prevista dal Pnrr, impone l’immissione di nuovo personale "rendendo quanto mai inutile e dannosa la cessazione di tutti i rapporti di lavoro in corso”.