Barca in avaria e mare agitato, salvata in extremis famiglia con 2 bimbi piccoli e donna in gravidanza

La barca ormai in avaria che rischia di affondare, la grande paura per una famiglia con due bimbi piccoli, il salvataggio, il sospiro di sollievo. C'è tutto questo nell'operazione messa a segno dalla guardia costiera nel primo pomeriggio che ha scongiurato in extremis una tragedia. E' successo tutto intorno alle 14 quando è arrivata a alla sala operativa della guardia costiera di Palermo una telefonata da parte di un uomo che ha riferito di aver perso il controllo della propria imbarcazione a causa della rottura del timone, a circa 1,5 miglia dall’approdo di San Nicola l’Arena.

Dalla capitaneria di porto raccontano: "L’uomo ha comunicato che a bordo dell’imbarcazione c'erano anche la moglie in stato di gravidanza e i due figli di quattro e due anni. E' stata immediatamente disposta l’uscita della motovedetta CP524 dall’Ufficio circondariale marittimo di Porticello e della motovedetta CP889 dall’Ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese. Alle 14.40 la motovedetta CP524 ha intercettato l’imbarcazione in avaria e ha deciso di provare a rimorchiare la barca, ritenendo estremamente pericoloso il trasbordo, in relazione alla condizione di gravidanza della donna e della tenera età dei bambini, considerate anche le pessime condizioni del mare (mare 4 da nord/ovest) e il forte vento di maestrale".

Le operazioni di soccorso si sono rivelate molto difficoltose e un primo tentativo di rimorchio non è andato a buon fine, a causa della rottura del cavo di rimorchio. Sul posto è così arrivata anche un'altra motovedetta. Le operazioni di rimorchio si sono concluse intorno alle 16 con l’ormeggio in sicurezza dell’imbarcazione a vela e l'approdo a San Nicola l’Arena senza alcuna conseguenza per le persone a bordo.