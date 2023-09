Si barrica in camera con un cappio al collo, la madre chiama la polizia: salvata una ragazza

Quando sono entrati in camera sua, dopo aver sfondato una porta a calci, l'hanno trovato lì, in piedi su una poltrona, con un cappio attorno al collo. Senza perdere istanti preziosi, i poliziotti si sono lanciati su di lei, una ragazza, e mentre uno la teneva con le braccia per evitare che si lanciasse, l'altro si è occupato di sfilare la corda scongiurando il peggio. E' accaduto due sere fa in un appartamento di viale Regione, dove la giovane ha tentato di suicidarsi.

Tutto è iniziato quando un'amica della ragazza ha scritto alla sorella riferendole di uno "strano messaggio" che le aveva mandato la giovane. La madre di quest'ultima, venuta a conoscenza di questo particolare, ha provato a parlare con la figlia, che si era chiusa nella sua stanza, non ricevendo però alcuna risposta. Temendo che potesse essere accaduto qualcosa, la donna ha chiamato il 112 spiegando la situazione. In pochi minuti sono arrivate alcune pattuglie del commissariato Zisa-Borgo Nuovo e dell'Ufficio prevenzione generale della questura.

Gli agenti, dopo aver richiesto l'intervento di un'ambulanza, hanno tentato un primo approccio cercando di instaurare un dialogo con la ragazza che però non rispondeva. A quel punto la madre, sempre più preoccupata, ha chiesto ai poliziotti di sfondare la porta e di entrare nella stanza. Una corsa contro il tempo che si è conclusa con il salvataggio della giovane, poi affidata ai sanitari del 118 e portata a Villa Sofia per accertamenti.