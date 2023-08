Lotta a chi sporca, la Città metropolitana consegna dieci fototrappole a cinque Comuni della provincia

La Città Metropolitana ha consegnato ai sindaci di Partinico, Corleone, Alia, San Giuseppe Jato e Scillato 10 fototrappole, 2 per ciascun Comune. La fornitura dei dispositivi si aggiunge a quella dei mesi scorsi che contava 22 fototrappole distribuite in altri 14 Comuni del territorio metropolitano. La ditta che realizza le fototrappole, la Steam Service di Alcamo, si occuperà anche del periodo di formazione per l’utilizzo delle attrezzature.

"Si tratta di un nuovo investimento che la Città metropolitana - afferma il sindaco Roberto Lagalla - mette in campo per rafforzare l’attività di controllo e tutela dell’ambiente con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle discariche abusive nelle aree della provincia. Stiamo cercando di impiegare tutte le forze possibili per fronteggiare l’abbandono illecito di rifiuti e questa iniziativa va inquadra in un contesto più ampio che ha visto l’incremento, nei mesi scorsi, di agenti della Polizia provinciale che ha permesso nuovi accordi, ad esempio con la polizia municipale di Palermo e la Rap, per limitare la migrazione dei rifiuti dalla provincia alla città".