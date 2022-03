Ponte Corleone, il Comune pubblica l'ordinanza e si impegna: "Da martedì via le strettoie"

La tanto attesa ordinanza del Comune che farà saltare le strettoie in prossimità del Ponte Corleone è stata pubblicata. Il provvedimento - emanato dal capo area del settore Mobilità Urbana, sulla scorta della relazione della Icaro Progetti - prevede la riapertura su due corsie in entrambe le carreggiate di viale Regione: quella in direzione Trapani e quella che va verso Catania. Restano per il momento chiuse le bretelle laterali di accesso al ponte.

Già domani operai e tecnici dell’Anas, in presenza dei vigili urbani, provvederanno a rimuovere le barriere "new jersey" nella carreggiata in direzione Trapani, per poter installare la nuova segnaletica. I lavori continueranno lunedì sulla carreggiata in direzione Catania. Il Comune si è impegnato a rendere percorribili le due corsie in entrambe le carreggiate entro martedì, così da alleggerire il traffico e diminuire i disagi per i tanti automobilisti e camionisti costretti finora a lunghe code a causa delle attuali strettoie. Due veri e propri "imbuti" che verrano adesso rimossi per creare due corsie centrali larghe complessivamente 6,5 metri.

"Limitazione della larghezza delle corsie ad un totale di 6,5 metri - si legge nell'ordinanza firmata dal dirigente Segio Maneri - dovrà essere fisicamente realizzata impedendo l’ingresso di automezzi nelle zone laterali alle due corsie e dovrà essere guidata da dispositivi di ritegno opportunamente disposti". In sostanza dei separatori tra la corsia di destra (larga 3,5 metri), destinata ai mezzi pesanti (fino a 44 tonnellate), e quella di sinistra (larga 3 metri), dove potranno transitare i mezzi non superiori a 7,5 tonnellate. L'ordinanza istituisce anche il limite di velocità a 50 chilometri all'ora e il divieto di sorpasso tra mezzi pesanti.

"All'apertura del ponte a due corsie - si legge ancora nell'ordinanza - seguirà una fase di monitoraggio a cura dell'amministrazione comunale per potere verificare l’attivazione di successivi provvedimenti sulle strade laterali al ponte". "La mancata riapertura delle bretelle con la nuova configurazione proposta dagli uffici - afferma Gianluca Inzerillo, presidente della quarta commissione consiliare, dove oggi è stato illustrato il provvedimento - potrebbe compromettere la fluidità del traffico. A tal proposito il comitato 'Ponte Corleone' aveva già elaborato delle proposte alternative dalle quali si evince una diversa configurazione che sono state consegnate, durante i lavori, agli uffici competenti".

Il comitato "Ponte Corleone", dopo la pubblicazione dell'ordinanza, ha deciso di sospendere la manifestazione "Ri-Uniamo Palermo" indetta per lunedì prossimo.

"Questa nuova ordinanza - dichiara l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - contribuirà a ridurre i disagi vissuti dalle cittadine e dai cittadini palermitani in queste settimane, mettendo in pratica due misure importanti, la certezza della sicurezza sul ponte e contemporaneamente la fluidità della circolazione veicolare".