Regione, la moglie di Schifani consegna doni pasquali ai bambini a rischio povertà

Doni pasquali per i minori a rischio di disagio sociale ospiti di alcuni centri dell’Isola dedicati all'accoglienza. I regali sono stati acquistati dalla Presidenza della Regione Siciliana e consegnati ai piccoli dalla moglie del governatore, Franca Schifani, accompagnata dal capo del cerimoniale di Palazzo d’Orléans, Francesco Di Chiara.

Quattro le strutture individuate: due a Palermo (“Pia opera infermi poveri” e la Parrocchia di San Francesco di Paola), una a Catania (Centro sociale “Suor Anna Cantalupo” della “Casa della carità”) e una a Messina (Istituto "Cristo Re”). "La donazione - si legge in una nota - è stata anche l'occasione per uno scambio di auguri per le imminenti festività pasquali con le congregazioni religiose che gestiscono le strutture e le famiglie ospitate".