Via Messina Marine: tentata rapina al Paghi Poco, i dipendenti mettono in fuga i malviventi

Due uomini con il volto coperto dalle mascherine sono entrati puntando dritti verso le casse ma la reazione inaspettata del personale li ha fatti desistere. Un'ora prima era stato preso di mira un supermercato della stessa catena in via Amedeo D'Aosta: bottino 500 euro. Ladri in azione anche in una farmacia