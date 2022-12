"In quattro rapine hanno rubato sigarette per oltre 80 mila euro": arrestati due giovani

In appena quattro mesi sarebbero riusciti a rapinare diversi furgoni che trasportavano sigarette, rubando più di una ventina di scatole di "bionde" per un valore complessivo, sul mercato nero, di oltre 80 mila euro. La polizia ha eseguito venerdì scorso un'ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per Cristian Tinnirello (23 anni) e i domiciliari per Ivan Anaclio (26). I due giovani sono accusati di quattro colpi avvenuti tra maggio e settembre scorso tra piazza Sant’Erasmo e Brancaccio.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile e del commissariato Brancaccio, è stata avviata dopo il primo colpo, quello avvenuto il 13 maggio in via Oreto. Secondo quanto ricostruito Tinnirello e Anaclio "avrebbero approfittato del fatto che i dipendenti di una ditta incaricata della distribuzione dei tabacchi erano impegnati a scaricare le sigarette presso una rivendita per sottrarre dietro minaccia - spiegano dalla questura - alcune scatole e far perdere le proprie tracce".

Simile il modus operandi degli altri assalti, avvenuti in via Azolino Hazon (26 luglio), via Oreto (26 agosto) e in piazza Sant’Erasmo (8 settembre). Durante una queste gli indagati, insieme ad altri complici ad oggi ancora non identificati, "avrebbero persino costretto uno dei dipendenti - concludono dalla questura - a seguire i rapinatori in auto, scortando il furgone in un luogo sicuro, lontano da occhi indiscreti, così da poter prelevare ben 21 colli di sigarette". Fondamentali per le indagini l’acquisizione e l’analisi delle immagini riprese da diverse telecamere e le intercettazioni.