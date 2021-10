/ Via dell'Orsa Minore, 113

Rapine a Bonagia e Villagrazia, nel mirino una tabaccheria e una farmacia

I due assalti sono stati registrati in rapida successione, tra le 13 e le 14. In entrambi i casi ad entrare in azione è stato un uomo armato di taglierino. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza