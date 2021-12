Fanno irruzione e minacciano il titolare con un coltello: rapinato supermercato al Borgo

Rapinato un supermercato in via Archimede, nel quartiere Borgo Vecchio. Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale, minacciando il titolare con un coltello e portandosi via l'incasso della giornata: circa 500 euro.

Una volta fuori dal supermercato, i due rapinatori sono fuggiti dileguandosi fra i vicoli del Borgo Vecchio. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha raccolto le testimonianze del commerciante. L'uomo - molto impaurito - ha raccontato ai poliziotti le fasi della rapina. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo. Non è chiaro se nell’esercizio ci fossero o meno le telecamere di videosorveglianza.