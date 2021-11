Assalto alle poste in via Oreto, rapinatore scavalca il bancone e svuota la cassa

Rapinato un ufficio postale. Un uomo ha fatto irruzione due giorni fa nella filiale di via Oreto che si trova all’altezza di via Buonriposo. Secondo quanto ricostruito il rapinatore - che indossava un giubbotto blu, una felpa con cappuccio e una mascherina - è entrato e si è diretto subito verso le casse. Ha minacciato un dipendente, ha scavalcato il bancone e si è allontanato con un bottino di poche centinaia di euro.

Quando il rapinatore era ormai scappato, il direttore della filiale ha lanciato l’allarme tramite la linea 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della sezione Antirapina e i Falchi della squadra mobile che hanno avviato le ricerche in zona. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato le varie fasi dell’assalto.

La settimana scorsa è stata messa a segno un’altra rapina in via Emerico Amari. Nel mirino la farmacia Vetro. Sull’episodio indagano i carabinieri che sono intervenuti per ascoltare le vittime. Secondo quanto ricostruito un rapinatore - un ragazzo di circa 30 anni - è entrato nell’attività, ha puntato un coltellino contro cassiere e farmacista e li ha costretti a consegnargli contanti per un totale di circa 300 euro.

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi scippi e rapine in centro. L’ultimo nella zona della Cala dove la polizia è intervenuta a seguito della chiamata di un uomo, originario dell’Ucraina, che ha raccontato di essere stato spintonato e scippato da un gruppetto di giovani nella notte tra sabato e domenica. La "banda" è riuscita a rubargli portafogli e cellulare ed è scappata facendo perdere le proprie tracce.

Altri due scippi sono avvenuti il giorno successivo in via Tricomi, vicino all’ospedale Civico, e in via Errante, zona Oreto. In entrambi i casi le vittime hanno raccontato alle forze dell’ordine di un giovane arrivato con uno scooter di colore scuro, forse un Honda Sh, che gli ha strappato dalle mani il cellulare ed è fuggito in sella al ciclomotore.