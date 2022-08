Bonagia, assalto all'impianto Eni: dipendente minacciato con una bottiglia di vetro e rapinato

Hanno colpito alle prime luci del mattino di domenica, minacciando con il collo di una bottiglia di vetro rotta l’addetto di un distributore di benzina. Due uomini incappucciati hanno rapinato ieri mattina l’impianto Eni di via dell’Ermellino, a Bonagia, riuscendo a scappare con un bottino di circa 200 euro. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito i due rapinatori sarebbero arrivati a bordo di uno scooter, forse un Honda Sh. Uno dei due sarebbe sceso dal mezzo, avrebbe puntato dritto verso il lavoratore per poi minacciarlo: "Dammi i piccioli o finisce male". Il dipendente non avrebbe reagito e gli avrebbe consegnato i contanti. Arraffato il malloppo i due sono scappati in direzione Bonagia facendo perdere le proprie tracce.

La scorsa settimana due rapinatori avevano preso d'assalto un altro impianto Eni, quello di di via Ernesto Basile. In quell’occasione due uomini, con il volto coperto da un paio di calze, avevano minacciato l’addetto in servizio per farsi consegnare i soldi che aveva in tasca. Non contenti lo avrebbero anche costretto ad aprire il gabbiotto dentro cui c’erano circa 8 mila euro che il gestore doveva ancora depositare in banca.