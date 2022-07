Via Ernesto Basile, rapinatori assaltano distributore di benzina e fuggono con 8 mila euro

Assaltato un distributore di benzina nella zona dell'università. Ammonta a oltre 8 mila euro il bottino della rapina messa a segno ieri in via Ernesto Basile, poco dopo le 22. Due uomini incappucciati e armati di taglierino sono arrivati nell'area dell'impianto a bordo di uno scooter. In una manciata di minuti sono riusciti a neutralizzare il dipendente che era in servizio e a farsi aprire il gabbiotto dentro cui c'era il resto dei contanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale di polizia che hanno raccolto l'allarme lanciato dalla vittima dopo la fuga dei rapinatori. Secondo quanto ricostruito i due, appena raggiunto l'obiettivo, avrebbero puntato il taglierino contro il dipendente dell'impianto Eni e lo avrebbero costretto a svuotare le tasche, riuscendo però a raccogliere poche centinaia di euro.

Non contenti della somma, i rapinatori avrebbero minacciato il dipendente costringendolo a portarli all'interno del gabbiotto dove era custodito il grosso dell'incasso, che presto il gestore avrebbe dovuto depositare in banca. Arraffato il malloppo i due sono scappati a bordo dello scooter in direzione del Villaggio facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere.