Armato di coltello assalta agenzia di scommesse: colpo da 3 mila euro in via Corazza

Terzo colpo nel giro di poche settimane in un centro scommesse. Un rapinatore armato di coltello ha fatto irruzione ieri pomeriggio nell’agenzia Intralot di via Filippo Corazza. Una volta dentro ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa 3 mila euro in contanti. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.

Lo stesso centro scommesse, circa due settimane fa, era finito nel mirino dei rapinatori che, in due colpi, sono riusciti a portare via una bottino di oltre diecimila euro. Sui due casi indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato il racconto dei dipendenti e analizzato i video ripreso dall’impianto di sicurezza.

Ieri si è consumata un’altra rapina in via Simone Gulì, zona Acquasanta, a pochi passi dallo stabilimento della Fincantieri. Un uomo armato e con mascherina è entrato in una tabaccheria, ha puntato un taglierino contro il titolare e si è fatto consegnare circa 300 euro in contanti e alcune stecche di sigarette. Anche su questo episodio indagano gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale.