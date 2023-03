Via Leonardo da Vinci: rapinatori sequestrano clienti e dipendenti in banca e scappano con 25 mila euro

Assalto in banca alla Monte dei Paschi di Siena. Quattro uomini a volto coperto hanno rapinato ieri pomeriggio la filiale di via Leonardo da Vinci dopo aver sequestrato per una ventina di minuti clienti e dipendenti. Dopo aver svuotato i cassetti del bancomat sono fuggiti a bordo di un’auto con un bottino di oltre 25 mila euro.

Secondo quanto ricostruito i quattro componenti della banda sarebbero entrati in banca e avrebbero minacciato i presenti. Si sarebbero fatti consegnare i cellulari da tutti, per evitare che potessero lanciare, e poi si sarebbero diretti verso lo sportello Atm provvisto di un impianto di sicurezza a tempo.

A quel punto avrebbero atteso 15-20 minuti in attesa che il bancomat si sbloccasse, avrebbe svuotato il vano contenitore per poi allontanarsi a bordo di un’auto, poi risultata rubata e abbandonata a poche centinaia di metri. Lì i rapinatori avrebbero cambiato mezzo per allontanarsi su un’altra macchina per depistare le ricerche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato il racconto di dipendenti e clienti e acquisito le immagini riprese dal sistema di vidosorveglianza. Sono stati eseguiti i rilievi alla ricerca di impronte digitali e di altre tracce che potrebbero consentire agli investigatori di risalire all'indentità dei quattro rapinatori.