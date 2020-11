Con Francesca nella lotta contro il tumore: "Aiutateci, servono 100 mila euro per salvarla"

Ha un raro tumore al cervello e l'ultima speranza è un intervento in Germania che però costa circa 80 mila euro. Così il fidanzato di Francesca Di Lorenzo, palermitana di 26 anni, ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe per aiutarla. “Nonostante i tre interventi chirurgici, che hanno inevitabilmente segnato il suo fisico e il suo stato d'animo e dopo le tante cure alla quale si è dovuta sottoporre, il tumore è ancora presente e cresce rapidamente” spiega Stefano Scibona a quanti vorranno donare.

La tenacia, la grinta e la voglia di continuare a prendere la vita a morsi a Francesca non mancano. E neppure alla sua famiglia che, un passetto indietro ma sempre al suo fianco, fa il tifo per lei. L’ultima speranza per provare a salvarle la vita è volare in Germania. In una clinica di Hannover, i primi di dicembre, la ragazza sarà sottoposta ad un altro delicatissimo intervento. “Il solo intervento però ha un costo di 80 mila euro e a questo bisognerà aggiungere le spese delle cure necessarie - prosegue Stefano - e sono cifre purtroppo che da soli non possiamo sostenere, per questo abbiamo bisogno del vostro supporto, anche un piccolo gesto che possa contribuire a questa iniziativa e salvare Francesca. Ci auguriamo di lasciarci questo incubo alla spalle”.

L’obiettivo della raccolta dunque è di 100.000 euro, tra costo dell’intervento e spese per le cure necessarie. “Mia cugina Francesca è una ragazza meravigliosa a cui vogliamo un bene immenso - dice Gloria Valguarnera a PalermoToday -. Purtroppo combatte da quando aveva solo 23 anni contro un tumore al cervello. L’ultima chance per salvarle la vita è quest’operazione. Vi chiedo per favore di darci un aiuto, noi continuiamo a pregare e a sperare in un miracolo”.

Per chi volesse donare e aiutare Francesca a sconfiggere questo brutto male può farlo collegandosi a questo link.