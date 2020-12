Porto, trasportava illegalmente in auto 12 tartarughe di una specie protetta: denunciato un uomo

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, assieme ai militari del primo Nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza, hanno sequestrato 12 tartarughe della specie "testudo graeca" rinvenute all'interno di un veicolo, proveniente dalla Tunisia, sbarcato al porto.

Alla guida c'era un cittadino italiano sprovvisto della certificazione Cites per il trasporto di animali. La specie "testudo graeca" è stata identificata dai finanzieri, in qualità di autorità competente a svolgere i controlli doganali in materia di commercio internazionale della flora e della fauna in via di estinzione. L'uomo è stato denunciato alla Procura e le tartarughe sottoposte a sequestro.

Gli animali sono stati affidati alle cure di un centro specializzato nel recupero della fauna selvatica autoctona.