Falsifica il passaporto per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno: denunciato

La polizia ha denunciato in stato di libertà un tunisino (I.M. le iniziali), che per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno avrebbe falsificato il suo passaporto. In azione gli agenti della polizia in servizio presso l’Ufficio polizia di frontiera marittima di Palermo, che nel corso di un’attività di contrasto all’utilizzo di documenti di viaggio falsi o alterati, durante le operazioni di controllo di frontiera sui passeggeri in arrivo dalla Tunisia, hanno fermato l'uomo in arrivo da Tunisi sulla motonave "Catania".

"Il tunisino - spiegano dalla questura - si è reso responsabile dell'alterazione del proprio passaporto tramite l'apposizione di due timbri, previsti dalla normativa Europea e con i quali si individua con certezza la data ed il luogo in cui e stata attraversata la frontiera. I timbri infatti sono risultati del tutto contraffatti nonostante fossero di buona fattura. Gli agenti hanno notato l'assenza dei cosiddetti 'elementi di sicurezza' ovvero quelle caratteristiche grafiche, previste per legge, di cui devono essere necessariamente dotati i timbri in questione. I poliziotti hanno effettuato un più accurato esame del documento mediante l'utilizzo di microscopi e di altre sofisticate apparecchiature, di cui è dotato l'Ufficio di Frontiera, confermando la falsificazione del passaporto".

Dalla successiva attività d'indagine svolta dai poliziotti si è appreso che il cittadino tunisino aveva falsificato questi timbri "per poter dimostrare la sua continuativa presenza sul territorio nazionale; condizione necessaria per poter richiedere ed ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno".