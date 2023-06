/ Via Pandolfini

Tragedia a Boccadifalco, poliziotto si suicida con la pistola d'ordinanza

Un agente di 58 anni ha raggiunto a bordo di un'auto via Pandolfini dove poi si è tolto la vita. Inutile l'intervento dei sanitari del 118: per lui non c'era più nulla da fare. "Era una persona perbene e un agente irreprensibile", commentano i colleghi. Quattrocchi (Siulp): "Serve maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione"