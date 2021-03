Policlinico, Chirurgia plastica centro di trattamento per i traumi e reimpianti della mano

Il reparto è diretto da Adriana Cordova: "La nostra realtà è l’unica a sud di Ancona a essere accreditata come centro europeo per i reimpianti e i traumi degli arti superiori"

Un riconoscimento significativo che consente ai cittadini di poter contare su un centro di riferimento per il trattamento dei traumi e dei reimpianti della mano. La Chirurgia Plastica del Policlinico diretta dalla professoressa Adriana Cordova - ha, infatti, ottenuto l’accreditamento della Fessh (Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano) quale centro per il trattamento dei traumi e dei reimpianti di arto superiore.

Un’attribuzione, riconosciuta solo a 10 centri italiani, che valorizza un’attività già consolidata. L’accreditamento richiede alti standard assistenziali e di formazione del personale medico, tra cui la qualificazione con il diploma europeo in chirurgia della mano, ottenuta dalla professoressa Francesca Toia e dal dottor Pierfrancesco Pugliese. La chirurgia della mano, coordinata dal dottor Massimiliano Tripoli, è una delle specialità di punta del reparto.

“La nostra realtà – sottolinea la professoressa Cordova – è l’unica a sud di Ancona a essere accreditata come centro europeo per i reimpianti e i traumi degli arti superiori. Lo ha stabilito la commissione preposta della Fessh. Il raggiungimento di questo traguardo consentirà di aumentare l’attrattività per i pazienti, ponendo Palermo al centro della rete traumi mano del centro e sud Italia. Si rafforza, inoltre, il nostro ruolo nella rete di formazione europea, contribuendo a far crescere l’interesse dei giovani chirurghi connazionali e stranieri che si specializzano in chirurgia della mano”.