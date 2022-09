Polichirurgico di Villa Sofia, ecco le nuove sale operatorie

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione del blocco operatorio del terzo piano del Polichirurgico del presidio ospedaliero "Villa Sofia" del Villa Sofia-Cervello. Le nuove sale operatorie, si legge in una nota, sono state allestite "nel rispetto degli standard massimi di qualità e sicurezza per i pazienti e dotate di presidi di alta tecnologia e di ultima generazione. Saranno utilizzate per gli interventi di neurochirurgia e per l'emergenza".

"Con la realizzazione di questo ulteriore impegno gestionale - commenta Walter Messina, direttore generale del Villa Sofia-Cervello - si porta a definizione una priorità che permette di misurare con concretezza i risultati di un percorso di riqualificazione intrapreso per coniugare elevate perfomance assistenziali e di cura con l’ottimizzazione e l’appropriatezza delle risorse umane e finanziare, a beneficio della salute pubblica".