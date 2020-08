Nuovi percorsi per tram, metro e piste ciclabili nel futuro di Palermo: chiesti fondi a Roma

L'amministrazione comunale ha chiesto il finanziamento di alcune opere con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La richiesta riguarda due opere in particolare: l'ampliamento del sistema tram con nuove linee in direzione di Arenella e Vergine Maria a intersezione con la linea già programmata su via Notarbartolo-via Marchese di Villabianca, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica che ha un importo pari a 546 mila euro; la revisione del progetto preliminare della Metropolitana automatica leggera (Mal) per l'adeguamento dei computi estimativi, l'analisi prezzi, gli studi trasportistici e l'analisi costi-benefici, con un importo richiesto pari a 300 mila euro.

A queste somme si aggiunge la richiesta, già trasmessa nei giorni scorsi, di 600 mila euro per la progettazione delle le piste ciclabili giaà previste dal Piano della mobilità dolce adottato dall'Amministrazione.

"La città di Palermo continua a investire sulla mobilità dolce e sul trasporto pubblico di massa a trecentosessanta gradi - affermano il sindaco, Leoluca Orlando, e l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - per ampliare la rete di trasporto già esistente. Siamo fiduciosi che la progettazione realizzata dai tecnici dell'amministrazione comunale possa trovare la condivisione del ministero delle Infrastrutture e trasporti".