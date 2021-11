Arrestata nella villa con una piantagione di marijuana: "Ero lì per caso", scarcerata

Il Riesame ha annullato l'ordinanza per Laura De Marchi, 35 anni, bloccata dalla polizia con il fidanzato in un immobile di Misilmeri in cui era stata allestita una serra con 197 arbusti. La donna ha spiegato che non sapeva nulla della droga e che sarebbe passata solo a salutare l'altro indagato