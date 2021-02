Piano vaccini anti Covid, in Sicilia vicina la somministrazione ai magistrati

Sicilia verso la vaccinazione anti Covid anche per magistrati e personale amministrativo della giustizia. A comunicarlo al presidente della Corte d'appello, Matteo Frasca, è l'assessorato regionale alla Salute, Razza, sottolineando che è "imminente" l'avvio della fase della campagna vaccinale relativa ai cosiddetti 'servizi essenziali', per i quali il Piano nazionale delle vaccinazioni messo a punto dal ministero della Salute ha previsto la somministrazione del vaccino AstraZeneca relativamente ai soggetti tra i 18 e i 54 anni. Per gli over 54 sono previsti i vaccini Pfizer-Biontech e Moderna.

Frasca ha quindi scritto ai presidenti dei tribunali di Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani, ricadenti nel distretto di Corte d'appello, affinchè vengano trasmessi gli elenchi dei magistrati e del personale che intendono aderire alla campagna di vaccinazione. La lettera è stata inviata anche ai presidenti del tribunale dei Minori e del tribunale di Sorveglianza, oltre che al procuratore generale presso la Corte d'appello e ai sindacati.

Fonte: Dire