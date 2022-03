Palermo differenzia 2, a 6 anni dal via parte il quarto step: per i commercianti del centro arriva il porta a porta 

Sei anni dopo la partenza del primo step, al via la quarta fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “Palermo Differenzia 2”. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato l'ordinanza, pubblicata sull'albo pretorio del sito del Comune, che stabilisce la partenza del servizio, rivolto ai soli commercianti, dal 19 aprile 2022. Interessate le attività del quadrilatero compreso tra le vie Cavour, Maqueda, Roma e piazza Giulio Cesare e quelle collocate in corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra via Roma e Via Matteo Bonello). Previste sanzioni, da 25 a 500 euro, per chi non conferirà correttamente i rifiuti.

Le nuove regole per lo smaltimento dei rifiuti

Le utenze commerciali dovranno servirsi dei contenitori distribuiti dalla Rap spa, gestore del servizio, per conferire i rifiuti su strada, davanti al negozio, nei giorni e orari stabiliti. Tali attrezzature una volta svuotate, vanno ritirate. E’ assolutamente vietato l’abbandono dei bidoni carrellati sul suolo pubblico. Le utenze, che utilizzano i bidoni carrellati con attacco a pettine per il conferimento dei propri rifiuti al servizio porta a porta sono tenuti a conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati, nei giorni in cui non è previsto lo svuotamento.

Il calendario prevede il ritiro dell'organico, tutti i giorni incluso la domenica, dalle 19 alle 3; del cartone dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 3; del vetro il lunedì, giovedì e sabato sempre dalle 19 alle 3. Gli scarti alimentari e simili devono essere riposti in sacchi esclusivamente biocompostabili e riposti all’interno di mastelli o bidone carrellato con attacco a pettine. La frazione residuale dei rifiuti dovrà essere conferita negli appositi contenitori stradali. Per frazione residuale si intendono tutte le tipologie di rifiuti urbani non specificatamente elencati nella tabella di cui sopra (es: imballaggi in Plastica, Acciaio e Alluminio, Carta, eresiduo secco non riciclabile).

Il cronoprogramma del commissario

Secondo il cronoprogramma redatto dal commissario per l'emergenza rifiuti Marco Lupo, il quarto step di Palermo Differnzia 2 sarebbe dovuto partire a novembre 2014. Il Comune viaggia quindi con otto anni di ritardo sulla tabella di marcia. Un ritardo accumulato nel tempo. Nei quartieri Strasburgo e Resuttana, il porta a porta - stando alla relazione - sarebbe dovuto partire nel 2014, ma i cassonetti sono stati rimossi solo nel 2016. Sei gli step programmati (da circa 20 mila cittadini per volta): la zona di viale Strasburgo, che comprende un perimetro delimitato da via dei Quartieri-via Nuova-via Prezzolini, viale del Fante, via Cassarà-via De Gasperi-via Ausonia-via Praga-via Belgio e via Monti Iblei. A seguire parte dei rioni Politeama e Massimo (secondo step); Borgo Vecchio, parte di Politeama-Massimo e centro storico (terzo step); il resto del centro storico (quarto step); Settecannoli (quinto e sesto step).