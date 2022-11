Diabete, al Foro Italico le panchine blu con la lista delle farmacie dove il controllo glicemico è gratis

Tre panchine blu saranno installate al Foro Italico in occasione della Giornata mondiale del diabete in programma lunedì 14 novembre. La cerimonia è in programma alle 9:30. Gli arredi avranno in dotazione un Qr code attraverso il quale tramite smartphone si potrà accedere alla lista delle farmacie palermitane che eseguono gratuitamente il controllo glicemico.

L'iniziativa, realizzata con le associazioni Uniti verso un nuovo domani e Diabete Italia onlus, è stata voluta da Rosario Arcoleo, capogruppo del Pd a Sala delle Lapidi. "Ringrazio il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo per la sensibilità nell'accogliere immediatamente la nostra proposta", ha detto Arcoleo.

"Tantissime città si stanno colorando per la Giornata mondiale del diabete. La nostra associazione ha voluto lasciare un segno e per questo abbiamo colorato una panchina di blu. E' importante far conoscere a tutti il diabete e fare prevenzione per rallentare il propagarsi di questa patologia", si legge sulla pagina Facebook di Uniti verso un nuovo domani che annuncia l'iniziativa.