Orlando: "Uno spazio a Palermo sarà intitolato alle vittime di Nassiriya"

Uno spazio urbano intitolato alle vittime di Nassiriya. Lo ha annunciato oggi il sindaco Leoluca Orlando in occasione del diciassettesimo anniversario della strage dove persero la vita 28 persone, italiane e irachene, fra cui 19 cittadini italiani carabinieri, militari e civili.

"E' un atto dovuto da parte nostra e dell'intera città di Palermo - ha detto Orlando - in ricordo di quella terribile strage in cui persero la vita diciannove carabinieri, molti siciliani. Abbiamo deliberato l'atto e adesso individueremo questo spazio che dovrà essere il più degno e il più adeguato possibile per ricordare per sempre con ammirazione questi nostri militari che hanno sacrificato la vita per la pace e per il nostro Paese".

Fu lo stesso sindaco di Palermo nel 2017 a scoprire nell'atrio di Palazzo delle Aquile una lapide in memoria delle vittime civili e militari della strage di Nassiriya e ad intitolare nel 2016 uno spazio pubblico al vicebrigadiere Domenico Intravaia, unico palermitano fra le vittime.

Questo invece il ricordo di Musumeci che stamane ha deposto una corona di alloro sotto la lapide che a Palazzo Orleans ricorda l'attentato del 12 novembre 2003. Presenti alla cerimonia anche Marco e Alessia Intravaia, figli di uno dei carabinieri caduti nella strage. "Nel giorno in cui ricorre il 17esimo anniversario della strage di Nassiriya - ha detto Musumeci - il nostro commosso pensiero va a Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Horacio Majorana e Alfio Ragazzi, figli di Sicilia barbaramente strappati alla vita e all'affetto dei loro cari dal terrorismo fondamentalista. Erano lontani dall'Italia, impegnati, con grande dedizione e senso del dovere, in una missione di pace".