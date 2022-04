Il Borgo e Falsomiele sotto la lente: denunciato un ambulante abusivo, scattano 10 mila euro di multe

Tre attività multate, per un totale di 10 mila euro, 38 grammi di hashish e 92 chili di frutta e verdura sequestrati e una denuncia. E' il bilancio dell'operazione Alto Impatto al Borgo e a Falsomiele che ha visto in campo gli agenti del Commissariato di polizia Oreto–Stazione e Libertà, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, insieme all’Asp per i settori di competenza e della polizia municipale.

Nel dettaglio hanno riscontrato irregolarità all’interno di un bar in via dell’Orsa Minore: scoperte difformità rispetto alla planimetria autorizzata e carenze strutturali e violazioni relative al manuale di autocontrollo Haccp. Il titolare dovrà pagare 6 mila euro di sanzioni. Carenze strutturali e omissioni relative al manuale di autocontrollo Haccp anche in panificio in via Villagrazia e in un pub alla Kalsa. In entrambi i casi la sanzione elevata ammonta a 2 mila euro, per un totale di 4 mila euro. Il sequestro di frutta, invece, è avvenuto al Borgo dove un ambulante che vendeva la merce senza avere la licenza è stato denunciato per occupazione di suolo pubblico. Infine, la droga è stata sequestrata dal personale della Squadra Mobile in via Giuseppe Sergi.