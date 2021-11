A Terrasini l'open day dell'Asp: screening gratis e vaccini per oltre 300 persone

Numeri record a Terrasini nell’ottava tappa dell’open day itinerante dell’Asp di Palermo, iniziativa sulla prevenzione organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Sono state complessivamente 354 le prestazioni erogate dagli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo impegnati dalle 9 alle 16 in piazza Borsellino e Falcone. Numeri a tripla cifra per le vaccinazioni anti Covid nell’ambulatorio allestito all’interno dell’Antiquarium del Municipio dove ha lavorato il team dell’Asp insieme a medici e infermieri dell’Esercito impegnati nell’operazione Eos.

Ben 178 le somministrazioni di siero, di cui 7 prime dosi, 6 seconde e 165 terze. Gli operatori dell’Asp hanno anche vaccinato a domicilio 16 persone non deambulabili e impossibilitate a recarsi nella struttura. Undici, invece, le vaccinazioni antinfluenzali.

Anche a Terrasini, così come avvenuto in tutte le precedenti tappe, un flusso continuo di persone è salito a bordo dei camper per la prevenzione oncologica. Sono state 65 le mammografie effettuate nell’ambito dello screening del tumore della mammella; 36 gli esami (Pap Test ed HPV Test) per lo screening del cervicocarcinoma e 64 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon retto.

Dopo Terrasini, i camper dell’Open Day saranno giovedì 2 dicembre a Gangi (ore 9.45 – 16.45) e sabato 4 dicembre a Torretta (ore 9-16).