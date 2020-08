"L’Europa fa finta di nulla": Musumeci pronto a chiudere centri d’accoglienza e hotspot

La Sicilia si prepara a chiudere gli hotspot e i centri di accoglienza. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che ha preparato un’ordinanza con cui verrà disposto lo sgombero delle strutture destinate ai migranti. “La Sicilia non può continuare a subire questa invasione. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa. Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso, malgrado i nostri appelli, di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti”.

A spingere il Governatore nell’adozione del provvedimento potrebbe essere stato il numero di casi di contagio registrati tra i migranti. Con la sua decisione Musumeci ha incassato l’appoggio degli assessori regionali Mimmo Turano e Bernadette Grasso. “Totale apprezzamento e solidarietà al presidente che con scelte coraggiose si sta opponendo all’ignavia del governo nazionale sull’emergenza immigrazione a Lampedusa e sull’intero territorio regionale. Non possiamo trasformare l’Isola - dichiara Turano - in un immenso campo profughi, serve intervenire subito dopo gli sbarchi”.

"Non ci sono più scuse che reggano la totale indifferenza che il Governo nazionale sta dimostrando nei confronti della Sicilia sul tema dei migranti. Nonostante gli appelli di aiuto - fa eco l’assessore Grasso - sia Conte che il ministro Lamorgese hanno continuato nella politica della noncuranza. Pertanto, ha fatto bene il Presidente a emanare un'ordinanza che disponga la chiusura di hotspot e centri d'accoglienza. Da Roma vogliono far diventare la nostra Isola una polveriera pronta a esplodere?".

Soddisfazione anche tra gli esponenti siciliani della Lega. “Conte e Lamorgese - spiega il capogruppo della Lega all'Ars, Antonio Catalfamo - continuano a fare orecchie da mercante mentre la Sicilia vive uno stato di emergenza da mesi a causa dei ripetuti sbarchi, delle fughe e, non da ultimo, i casi di covid interni ai centri per i migranti. Un focolaio nel focolaio che rappresenta una beffa per i siciliani alle prese con il post-lockdown e i tanti sacrifici che ancora oggi devono sopportare per mantenere le prescrizioni”.

Stessa posizione per il deputato regionale Nino Germanà. “Condivido con forza la scelta del presidente Musumeci. È vero si poteva fare prima ma da uomo di governo qual è ha atteso invano un segnale da parte del governo nazionale. Adesso è arrivata l’ora di opporsi all’ignavia di questo governo che non ha fatto altro che assistere da spettatore a centinaia di sbarchi di poveri disgraziati, peraltro parecchi contagiati da Covid, vittime del business degli scafisti”.

Tra le voci fuori dal coro del centrodestra c’è Claudio Fava, esponente della sinistra e presidente della commissione regionale Antimafia: “Mentre Musumeci prova a scaricare sui migranti le proprie responsabilità per l’aumento dei contagi, la realtà di queste ore ci parla di controlli disorganizzati nei porti e negli aeroporti dell’Isola, di casi di contagio generati dalla promiscuità sui mezzi del trasporto pubblico. Sarebbe il caso che il presidente Musumeci si occupasse di questo. Ma capiamo come sia molto più facile spostare l’attenzione sul comodo tema dei migranti, piuttosto che spiegare dove siano finiti i milioni promessi e mai arrivati per il sostegno alle attività produttive dell’isola”.

"L’ordinanza del governatore Musumeci è comprensibile. Il governo ha completamente ignorato l’emergenza immigrazione, ha messo la testa sotto la sabbia e portato all’esasperazione un’intera comunità. Che fine hanno fatto i proclami di Conte?", scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, con l'hashtag #soloannunci.