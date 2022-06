Murale imbrattato allo stadio, il Palermo chiama a raccolta i tifosi: "Dateci una mano contro gli imbecilli"

"Giovedì, alle 18, vediamoci tutti nel piazzale dello stadio". Così il Palermo calcio chiama a raccolta chunque vorrà dare una mano per decorare una grande parete nera sulla quale saranno poi lasciate le impronte rosa dei partecipanti. Un'azione "contro gli imbecilli" con la quale rispondere al giovane che ha imbrattato il murale, realizzato davanti al Barbera in occasione della promozione in B, già individuato dalla polizia grazie alle immagini riprese dalle telecamere.

"Grandi e piccoli tifosi rosanero diventeranno artisti per un giorno, per dimostrare a chi vuole distruggere il bello - spiegano dalla società di viale del Fante - che a lasciare un segno siamo più bravi noi, e lo facciamo a volto scoperto e alla luce del giorno". Nel frattempo gli artisti Giulio Rosk e Luca D'Agostino, autori dell'opera dipinta durante il FestiGraff, lavoreranno sulle pareti deturpate per cancellare le scritte e ripristinare le opere artistiche rovinate.

"Dopo l'atto vandalico - chiarisce ancora il Palermo - abbiamo ricevuto un'incredibile ondata di solidarietà e legittima indignazione contro gli autori di quella vigliaccata". Da qui l'idea di organizzare l'evento "Contro gli imbecilli... dacci una mano". Il risultato? Centinaia di mani di tifosi e persone perbene impresse sul muro. "Arrendetevi, questa partita contro di noi - conclude la società - non la potrete vincere mai".