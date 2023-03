Lutto tra gli psicologi: è morto a 50 anni Nicolay Catania

A 50 anni è morto Nicolay Catania, psicologo palermitano assai noto in città. A stroncarlo è stato un malore. Tanti gli incarichi che aveva ricoperto negli anni. Consigliere del comitato esecutivo nazionale degli psicologi liberi professionisti, vicepresidente Confprofessioni Sicilia presso Confprofessioni, in passato era stato dirigente responsabile all'Agci Sicilia dei settori internazionalizzazione, formazione, cooperazione internazionale e consigliere dell'Ordine psicologi Sicilia.

Unanime il cordoglio espresso via social. "Se ne va un grande comunicatore ed esperto di comunicazione, ci lasci senza parole. Sento un vuoto dentro, lasciato da tutti i ci dobbiamo vedere, dai un giorno di questo ci facciamo una chiacchierata...". E ancora: "Ci lascia un'anima nobile, un generoso cuore sempre pronto con il sorriso e la forza della serenità a spendersi per i bambini, i malati e le persone in difficoltà"

Il funerale di Nicolay Catania sarà celebrato domani, sabato 11 marzo 2023, a Palermo alle 11 nella chiesa di San Michele Arcangelo di via Sciuti.