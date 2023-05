Addio all'ultimo Gattopardo: è morto Gioacchino Lanza, figlio adottivo di Tomasi di Lampedusa

Il mondo della cultura siciliana a lutto per la morte di Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo italiano ed esperto di teatro d’opera e del melodramma, direttore onorario dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dell’omonimo premio letterario. Lanza Tomasi è deceduto ieri a 89 anni nella sua casa di Palermo dove era tornato dopo un ricovero, per problemi polmonari e cardiaci.

Nato a Roma nel 1934 come Gioacchino Lanza Branciforte Ramirez, si trasferì a Palermo con la famiglia dopo la Seconda guerra mondiale. Successivamente venne adottato da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo "Il Gattopardo". Nel 1957, in seguito alla morte dello scrittore, Lanza ne raccolse l'eredità intellettuale e recuperò, dopo un lungo restauro, l'ultima dimora, il Palazzo Lampedusa alla Marina (poi Palazzo Lanza Tomasi), in cui Tomasi di Lampedusa visse fino al decesso e in cui raccolse la sua biblioteca storica.

Lanza Tomasi è stato inoltre professore ordinario di Storia della musica all'Università di Palermo e direttore dell'Istituto di cultura italiano di New York oltre che sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli. Nel 2014 l'allora ministro Dario Franceschini lo nominò sovrintendente dell'Inda di Siracusa.

L'ex assessore regionale siciliano ai Beni cultuali, Alberto Samonà ricorda Lanza Tomasi "fra i massimi studiosi del teatro d'opera e dell'evoluzione del melodramma nel teatro contemporaneo" e come "un uomo che ha dato tantissimo alla cultura italiana e alla nostra terra".