"Per 50 anni ha difeso i diritti dei detenuti a Palermo": è morta Giovanna Gioia

E' morta ieri la professoressa Giovanna Gioia, volontaria per 50 anni negli istituti di pena palermitani, ma soprattutto all'Ucciardone. Rita Barbera, candidata sindaco un anno fa a Palermo ed ex direttrice dell'Ucciardone e del Pagliarelli, ha voluto ricordarla con parole cariche di affetto: "Se ne è andata una grande donna ha detto -. E' stata per me un riferimento di aiuto prezioso nella mia funzione alla direzione degli istituti .Non saprei neanche quantificare quanti detenuti hanno potuto fare riferimento a lei come sostegno alla loro sofferenza ,sia materialmente che psicologicamente".

Sempre presente ,con il buon tempo ma anche con la bufera o il caldo asfissiante - ha detto Barbera - Giovanna Gioia ha organizzato nei tanti anni di attività, occasioni culturali (come corsi di lettura comprensione di testi e alfabetizzazione) che lei pensava potessero essere strumento di libertà, ma anche aiuti materiali come la fornitura di beni di necessità per i detenuti più indigenti. Ha perorato le cause dei detenuti più sprovveduti a sostenere le ragioni dei propri bisogni,ancorché titolari dei relativi diritti. Insomma, un raro esempio di volontariato puro, quello silenzioso che non cerca protagonismo e referenzialità. Grazie Giovanna a nome di tutto il mondo del carcere. Ti ricorderemo sempre".