Morde polpaccio a un poliziotto, poi tenta di strangolare un altro agente: arrestato

E' successo a Partinico. In manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un sorvegliato speciale che si è ribellato nel corso di un controllo nella sua abitazione

Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver morso il polpaccio a un poliziotto e tentato di strangolare un altro agente. E' successo a Partinico. A finire in manette è stato un sorvegliato speciale.

Dalla questura raccontano come sono andate le cose: "Gli agenti del commissariato di polizia locale hanno proceduto all’arresto dopo che l'uomo, sottoposto al regime della sorveglianza speciale, nel corso di un controllo nella sua abitazione ha opposto una violenta resistenza al controllo effettuato dai poliziotti. Il fastidio e l’insofferenza dell’uomo per il controllo domiciliare, in breve, si sono trasformati in inusitata violenza. Dopo avere morso un poliziotto al polpaccio e tentato di strangolare un altro agente, è stato bloccato ed ammanettato".