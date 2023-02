Monopattini e bici su bus e tram, l'Amat dice no: "I nostri mezzi non adatti"

Monopattini elettrici su bus e tram per facilitare gli spostamenti? A distanza di quattro mesi dalla proposta del consigliere comunale del M5s, Antonino Randazzo, arriva la risposta dell'Amat. Ed è un no. L'azienda partecipata, dopo aver chiesto un parere tecnico all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha fatto sapere che non è possibile salire sulle vetture del trasporto pubblico coi mezzi a due ruote ormai diffusissimi in città.

"I rotabili tranviari di Amat sono privi al loro interno di idonei dispositivi atti all'alloggiamento di monopattini, biciclette e simili", evidenzia l'Agenzia, che dunque vieta il trasporto dei veicoli in oggetto per garantire il rispetto e l'incolumità dei passeggeri trasportati. Considerazioni, aggiunge la società di via Roccazzo, "estendibili anche ai bus, analogamente privi di dispositivi adeguati per il trasporto in sicurezza dei monopattini".

Dopo il chiarimento arrivato dall'Amat, il consigliere Randazzo, chiede adesso all'assessore alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, al responsabile unico del procedimento del Sistema tram, Marco Ciralli, e alla stessa azienda partecipata "se sono previsti per le nuove linee tram (quindi per le nuove vetture che saranno acquistate) e per i nuovi mezzi Amat in generale (bus) acquisti che tengano conto di idonei dispositivi atti all'alloggiamento di monopattini e biciclette e qualora così non fosse, chiediamo di strutturare future gare per acquisti di mezzi quali tram e bus tenendone conto".