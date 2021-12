Meteo, atteso freddo dalla Russia nel weekend: temperature in calo, neve anche a bassa quota

La Sicilia continua a trovarsi lungo il bordo sudorientale di un possente anticiclone posizionato sull’Europa centrale ed esposta ad un flusso di correnti fresche settentrionali che non permetteranno sempre rasserenamenti ampi e duraturi. "Nella giornata di oggi - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo - è attesa infatti una nuvolosità sparsa con maggiori annuvolamenti tra il pomeriggio e la sera sul Trapanese e sulle aree tirreniche, seppur senza piogge. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una nuvolosità sparsa ed irregolare provocata dal flusso fresco settentrionale, con maggiori addensamenti al mattino sul Messinese dove saranno possibili alcuni deboli piovaschi".

Sabato dalla Russia - continua il meteorologo - si avvicinerà un fronte freddo che coinvolgerà la Sicilia con un calo delle temperature e una nuvolosità più compatta, da cui scaturiranno piogge sparse e deboli nevicate sulle zone interne a partire dai mille metri, ma in calo fino a quote collinari in serata, accompagnate da tese raffiche di vento da nord. Residua variabilità domenica, con ultimi fiocchi di neve dai 400 metri e successivo rasserenamento, ma clima molto fresco e ventoso.

Meteo Palermo

Giovedì sono attese condizioni inizialmente di cieli poco nuvolosi ma con nuvolosità un po’ più presente in serata quando i cieli diverranno irregolarmente nuvolosi, anche con qualche piovasco. Temperature minime intorno a 10°C, massime sui 16°C. Venerdì attese condizioni di cieli parzialmente nuvolosi e clima asciutto. Venti tesi e temperature compresa tra i 12°C del primo mattino ed i 15°C del pomeriggio. Sabato un po’ di variabilità con qualche piovasco al mattino e clima più asciutto dal pomeriggio, ventilazione tesa o forte settentrionale e temperature che oscilleranno in giornata tra 11 e 14°C. Domenica poche nubi ma molto fresco e ventoso e temperature che oscilleranno tra 10 e 12°C.