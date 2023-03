Maltempo tra autunno 2021 e inverno 2022, stanziati 23 milioni di euro per la Sicilia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deciso l'ulteriore stanziamento di 23 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza dei danni causati dal maltempo in Sicilia tra l'autunno 2021 e l'inverno 2022. Coinvolti anche comuni della provincia di Palermo.

Si far riferimento agli eccezionali eventi metereologici nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, Longi e Montagnareale, in provincia di Messina, Campofelice di Roccella, Cinisi, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani".