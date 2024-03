"I soldi dei clan ripuliti in bar e centri scommesse", sconto di pena per il boss Giuseppe Corona

Era stato ben 16 anni in carcere per un omicidio e, ufficialmente, era il cassiere della caffetteria Aurora, di fronte al porto, ma - secondo la Procura - Giuseppe Corona, oltre ad essere considerato il "re delle scommesse" all'Ippodromo, si sarebbe dedicato a ben altri affari, ovvero quelli di Cosa nostra, facendo investimenti per conto di vari clan, soprattutto quelli di Porta Nuova e Resuttana, tra centri scommesse, compro oro e persino la vendita di preziosi al Monte dei Pegni. Dopo una pesante condanna a 19 anni e mezzo di reclusione in primo grado, oggi pomeriggio, la terza sezione della Corte d'appello ha deciso di ridurgli la pena a 15 anni e 2 mesi.

Il verdetto emesso dal collegio presieduto da Antonio Napoli - che ha rivisto quello dalla quinta sezione del tribunale, presieduta da Donatella Puleo, del 6 giugno del 2022, non riguarda solo Corona, che è stato assolto da un'estorsione. Per lui, come per buona parte degli altri imputati, per lo più imprenditori accusati di essere stati prestanome dei boss, i giudici - a differenza di quelli di primo grado - hanno ritenuto insussistente l'aggravante mafiosa in relazione ad una serie di intestazioni fittizie di beni, dichiarando quindi il reato prescritto. L'inchiesta "Delirio", in cui erano stati coinvolti, era stata messa a segno dalla guardia di finanza il 16 luglio del 2018 e questo troncone del processo si è svolto con l'ordinario.

Oltre a Corona, i giudici hanno riconosciuto uno sconto di pena di 3 mesi anche a Roberto Bonaccorso, che aveva avuto in prima battuta 3 anni e 3 mesi di reclusione. Hanno confermato invece le condanne per Stefano Madonia (4 anni) e Loredana Ruffino (3 anni). Per tutti gli altri imputati è scattata la prescrizione: si tratta di Giuseppe Abbagnato (aveva avuto 2 anni in primo grado), Maria Laura Bonaccorso (3 anni), Francesco De Lisi (3 anni), Giampiero Giannotta (3 anni), Salvatore Sanfratello (2 anni), Calogero Alessandro Sanfratello (2 anni) e Maurizio Tafuri (3 anni), che sono difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo, Filippo Gallina, Giovanni La Bua, Valentina Castellucci, Giuseppe Brischetto, Pierfrancesco Campo, Davide Martorana e Rocco Gullo. Un ultimo imputato, Silvano Bonaccorso, che era stato condannato a 3 anni in primo grado, è deceduto nelle more del processo d'appello.