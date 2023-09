Prima le urla, poi le botte: rissa tra due famiglie nella notte in via del Vespro, interviene la polizia

Prima le urla, poi le botte. Una lite tra due famiglie, fra di loro imparentate, si è verificata la scorse notte in via del Vespro, non lontano dall’ospedale Policlinico. Ad affrontarsi sono stati due uomini. Prima in uno scontro "dialettico", poi a suon di mazzate. La polizia è intervenuta sul luogo della rissa, non lontano dall’ospedale Policlinico, dopo le telefonate di alcuni residenti preoccupati per le urla che hanno svegliato il quartiere poco prima della mezzanotte.

Secondo una prima ricostruzione due uomini avrebbero discusso animatamente, per questioni ancora da chiarire, e si sarebbero affrontati in due diverse occasioni. Durante il primo scontro i due sarebbero arrivati alle mani, senza però riportare gravi conseguenze. La moglie di uno di loro, durante la colluttazione, sarebbe intervenuta e sarebbe scivolata sbattendo il volto e procurandosi una ferita al labbro.

Sul posto sono intervenute tre volanti di polizia e due ambulanze del 118 inviate a scopo precauzionale. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno ascoltato alcune delle persone coinvolte e altri residenti che avrebbero assistito alla scena. Circa un’ora dopo la situazione è tornata alla normalità e i poliziotti sono andati in attesa di capire se qualcuno dei “contendenti” intenda sporgere querela.