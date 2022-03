Liceo linguistico Cassarà nel mirino dei ladri, il ministro Bianchi chiama la scuola: "Verrò presto"

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sarà a Palermo al liceo linguistico Cassarà. Una visita simbolica per esprimere solidarietà alla scuola finita diverse volte nel mirino dei ladri, l'ultima nello scorso fine settimana. A comunicarlo è stato lo stesso Bianchi con una chiamata all'istituto di via Don Orione, come si legge sulla pagina Facebook del liceo. "Una telefonata del ministro dell'Istruzione che ha partecipato la sua vicinanza al linguistico Cassarà, agli alunni, ai docenti e a tutto il personale per l'ennesimo atto di violenza che la scuola ha subito. Non siamo soli. Il ministro ci verrà a trovare presto. Grazie, lo Stato c'è".





Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, ignoti si sono introdotti all'interno delle aule, hanno distrutto i distributori di snack e bevande, portando via l'incasso. "Il danno alle macchinette - ha spiegato Daniela Crimi, dirigente scolastico del Cassarà - secondo il proprietario ammonta a circa 3 mila euro, a questa cifra vanno aggiunti i danni al muro della scuola". Sul furto indaga la polizia che ha anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della scuola.