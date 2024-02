La Fiera del Mediterraneo si rifà il look, l'apertura della 69esima campionaria anticipata ad aprile

La Fiera del Mediterraneo anticipa di un mese l'apertura per consentire al Comune di eseguire una serie di lavori di ristrutturazione. La 69esima edizione della campionaria prenderà il via il 20 aprile (e non più il 25 maggio) e si concluderà il 5 maggio (anziché il 9 giugno).

A maggio infatti il ​​polo fieristico chiuderà i battenti fino ad ottobre. Da qui la richiesta dell'amministrazione comunale a Mediexpo, l'azienda che organizza la campionaria, di modificare in corsa le date della manifestazione.

I lavori, dell'importo di 3 milioni di euro (che saranno eseguiti dalla ditta Cogiatek di Catania), permetteranno di rifare gli ingressi, il sistema di videosorveglianza, l'impianto fognario e la realizzazione di pareti che serviranno a separare i padiglioni aperti e funzionanti da quelli in disuso. Ad essere interessato dai lavori sarà l'asse centrale della Fiera: tra gli altri i padiglioni 15, 16, 20, 20A e l'ex bar Mazzara.