Vandali in azione in piazzetta Puglisi: danneggiato un lampioncino

Ancora vandali in azione in piazzetta Beato Padre Pino Puglisi: danneggiato un lampioncino che illuminava il luogo dove il parroco di Brancaccio venne ucciso dalla mafia. A darne notizia è il Centro di accoglienza Padre Nostro. "Qualche balordo - commenta il presidente del centro, Maurizio Artale - ha voluto festeggiare il passaggio dalla zona arancione alla zona gialla della Sicilia". Il presidente del centro invita poi gli abitanti del luogo a segnalare alle forze dell'Ordine, anche in maniera anonima, le persone che bivaccano nella piazzetta.