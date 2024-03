Nasce con l'intestino e la milza dentro al torace, intervento salvavita all'Ospedale dei Bambini

E' nata con la milza e l'intestino all'interno del torace. Una gravissima malformazione che poteva costarle la vita. Solo l'intervento d'urgenza all'Ospedale dei Bambini ha scongiurato il peggio: è in ripresa la piccola di appena 3 chili e mezzo trasferita in condizioni disperate da un ospedale siciliano fuori provincia a Palermo. La neonata, a causa della malformazione congenita del diaframma, aveva un polmone compromesso e rischiava di morire.

Ieri l'intervento salvavita alla Chirurgia pediatrica del Di Cristina. Dopo la diagnosi all'Utin (terapia intensiva neonatale) del Civico diretta dal dottor Marcello Vitaliti, è stata immediatamente trasferita all'ospedale di via dei Benedettini. L'equipe medica, diretta dalla dottoressa Anna Maria Caruso, ha eseguito un'operazione delicatissima. Gli organi della piccola sono stati riposizionati all'interno dell'addome per ristabilire le normali funzioni respiratorie. In sala operatoria anche i chirurghi Vincenza Girgenti e Denisia Bommarito e l'anestesista Leonardo Birriolo.

La neonata ora è stata trasferita di nuovo all'Utin del Civico per proseguire le cure post operatorie. "La Chirurgia pediatrica dell'Ospedale di Cristina - dice il commissario straordinario dell'Arnas Civico-Di Cristina Walter Messina - è l’unico centro della Sicilia occidentale a potere eseguire e garantire, sia in elezione che in urgenza h24, interventi chirurgici complessi con l'utilizzo di tecnologia all'avanguardia come la chirurgia mininvasiva e l'endoscopia digestiva operativa anche in pazienti al di sotto dei 5 chili. Inoltre - conclude Messina - la Chirurgia pediatrica è centro di riferimento regionale per il management della incontinenza fecale e urinaria in età pediatrica".