Far conoscere le nuove infrastrutture previste dal Pnrr: l'Asp incontra sindaci e cittadini del Palermitano

L’Asp di Palermo incontra sindaci, cittadinanza attiva e professionisti del settore per promuovere e far conoscere le nuove infrastrutture previste dal Pnrr ed i relativi percorsi sociosanitari di assistenza. L’iniziativa rientra in un piano della comunicazione dedicato. Il primo appuntamento rivolto agli amministratori dell’Area 3 (Carini e Partinico) è in programma domani, martedì 16 gennaio, alle ore 16, nella sala meeting del Castello di Carini, a cui seguirà il 23 gennaio, alle ore 16, quello dell’Area 2 (Termini Imerese-Cefalù-Petralia Sottana) nella sala delle Capriate del Comune di Cefalù ed il 25 gennaio l’Area 5 (Misilmeri-Lercara Friddi-Corleone), alle ore 16, nell’Oratorio Padre Pino Puglisi della Parrocchia San Gaetano di via Pietro Micca a Misilmeri.

Le iniziative sul tema “Pnrr, un’opportunità di miglioramento dell’offerta di salute: presenti nel territorio, vicini a tutti”, coinvolgeranno a breve anche l’Area 1 (Palermo) e l’Area 4 (Bagheria). L’azienda sanitaria di Palermo ha da tempo avviato il programma di interventi che prevede un investimento complessivo di 93 milioni e 873 mila euro. Nel territorio di città e provincia (e nelle isole Pelagie) saranno realizzati 10 ospedali di comunità; 12 centrali operative territoriali e 38 case di comunità, oltre ad un ospedale sicuro e sostenibile, individuato nel nosocomio di Partinico.