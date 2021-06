Fiamme al porto, un incendio che sa d’intimidazione: trovate alcune bottiglie di benzina

Appiccate le fiamme al porto. Un incendio è divampato nella notte nell’area logistica della compagnia Grimaldi che si trova vicino al varco Colombo (ex Quattro venti). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato due roghi: uno di rifiuti in via dell’Arsenale e un altro all’interno del porto, vicino ad alcuni tir. Dietro i mezzi la polizia, intervenuta anche con il personale della Scientifica, ha trovato alcune bottiglie piene di benzina, mentre altre ancora erano state svuotate per far sì che si sprigionasse la fiammata.

Gli investigatori hanno raccolto tutti gli indizi possibili all’interno dell’area gestita dalla Grimaldi e hanno acquisito le immagini di riprese dall’impianto di sorveglianza. Le telecamere, secondo le prime informazioni, avrebbero ripreso alcune persone che si sono arrampicate su un muretto di cinta per lanciare le bottiglie piene di carburante. Poi, probabilmente per depistare le indagini, avrebbero cosparso di benzina un cassonetto di via dell’Arsenale e sarebbero scappati prima che le fiamme si propagassero all’interno del porto.

Dai primi elementi raccolti sembrerebbe che l’incendio sia stato appiccato per lanciare un messaggio. Nel mirino potrebbe essere finita nuovamente la compagnia Grimaldi. Un po’ come avvenuto a fine febbraio, quando il direttore della sede palermitana ha contattato la polizia segnalando il ritrovamento di un proiettile calibro 38 sulla sua scrivania, nell’ufficio di via Emerico Amari.